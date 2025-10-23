Reggio Calabria, la scuola “Galluppi Col. Bev. Alvaro G. Scopelliti” in prima linea per la cittadinanza digitale e l’uso consapevole della tecnologia

L’Istituto Comprensivo “Galluppi Col. Bev. Alvaro G. Scopelliti” di Reggio Calabria ha ospitato, nella mattinata di ieri, un importante convegno in occasione della Giornata Nazionale della Cittadinanza Digitale, un’iniziativa volta a educare all’uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali. L’evento ha coinvolto attivamente tutte le classi prime della Scuola secondaria di I grado Bevacqua, ponendo l’attenzione sui fondamenti per una navigazione sicura e rispettosa.

Aprendo i lavori, la Dirigente scolastica, prof.ssa Adriana Labate, ha immediatamente sottolineato la rilevanza dell’incontro, chiarendo che l’obiettivo primario è “sensibilizzare sui pericoli della rete”. La Dirigente Scolastica ha lanciato un monito chiaro ai giovani studenti, evidenziando che le conseguenze di un utilizzo improprio del web possono avere ripercussioni serie non solo su di loro, ma anche sulle loro famiglie. In particolare, è stata ribadita la ferma esortazione a mantenersi “lontani dalle challenge online”, attività rischiose che hanno già causato danni gravi e, in alcuni casi tragici, la morte. “La scuola svolge il suo compito” ha concluso “ma è essenziale la collaborazione attiva di alunni e famiglie”.

L’incontro, moderato dalla prof.ssa Roberta Schenal che ha introdotto il concetto di cittadinanza digitale, ha visto come relatore principale il dott. Renato S. Marafioti, presidente dell’Associazione Culturale Format ETS, autorevole esperto di cyber security e tematiche legate al cyberbullismo e punto di riferimento per l’Istituto. Utilizzando video didattici e cartoni animati, il dott. Marafioti ha saputo catturare l’attenzione del giovane pubblico, veicolando concetti fondamentali come la sicurezza online, le regole di convivenza e rispetto reciproco nel web (la “Netiquette”) e l’abilità cruciale di distinguere tra notizie reali e fake news. Attraverso i supporti audiovisivi, è stato illustrato efficacemente agli alunni il concetto di cittadinanza digitale e il concreto impatto dei loro comportamenti in rete sulla vita quotidiana, stimolando una pronta e profonda riflessione.

Il convegno si è chiuso con un messaggio incoraggiante: non esistono “supercittadini digitali” predefiniti perché chiunque, adottando il buon senso, può diventarlo. La giornata è stata arricchita dalla presentazione dei lavori preparati dagli studenti, a conferma del loro coinvolgimento attivo. L’incontro all’ IC “Galluppi Col. Bev. Alvaro G. Scopelliti” si è dimostrato un passaggio cruciale per consolidare una cultura digitale etica e responsabile, un obiettivo che, come ribadito dalla Dirigente scolastica, esige una collaborazione sinergica tra istituzione scolastica, famiglie e studenti.