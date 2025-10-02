Reggio Calabria, la presentazione della nuova illuminazione del Museo Archeologico Nazionale | INFO

Giovedì 9 ottobre 2025, ore 11:00, presso Terrazza Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova illuminazione del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC), “Un nuovo sguardo sui Bronzi di Riace: relamping sostenibile al MArRC” realizzata da City Green Light, grazie ai fondi del PNRR. Il nuovo impianto di illuminazione a tecnologia LED è un progetto che unisce innovazione, sostenibilità e valorizzazione del patrimonio culturale.

Durante l’incontro saranno illustrate le caratteristiche dell’intervento, che renderà migliore la fruizione e la conservazione del patrimonio artistico del Museo di Reggio Calabria, assicurando allo stesso tempo un risparmio energetico stimato del 63% e una riduzione di circa 20 tonnellate di CO₂ all’anno.

Saranno presenti:

Fabrizio Sudano, Direttore del MArRC

Christian Valerio, Direttore Operations Southern Italy, City Green Light

Rappresentanti del Ministero della Cultura, della Regione Calabria e dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria

L’evento rappresenta un’occasione per approfondire come tecnologia e sostenibilità possano integrarsi nella tutela e valorizzazione del patrimonio museale.