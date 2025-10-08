Reggio Calabria, la presentazione del libro “Prima che la polvere si depositi” | INFO

Sabato 11 ottobre, alle ore 18:30, presso “I Giardini di Eracle” siti in Via Vitetta n°4 a Reggio Calabria, la presentazione del libro “Prima che la polvere si depositi” del prof. Carmelo Santonocito. Di seguito la sinossi del libro: “Negli ultimi decenni abbiamo assistito a un tentativo, tuttora in corso, di disgregazione distruttiva della società fino ad arrivare all’evaporazione del senso di comunità e dei rapporti umani. La storia ha assunto un’accelerazione mai sperimentata e la memoria diviene sempre più corta e labile. Le piccole storie, che pure concorrevano alla grande Storia, vengono rapidamente dimenticate poiché manca, ormai, il filo della tradizione, intesa nel senso etimologico del termine.

Vorrei rendere omaggio ai piccoli, grandi protagonisti dimenticati ed espulsi dal vortice del mondo attuale e alle loro storie che appaiono incredibili solo dopo un brevissimo lasso temporale.

Vorrei che si ricordassero stili di vita di comunità che appaiono lontanissime nel tempo, a modi di pensare ormai ignoti e che, forse, costituiscono l’antidoto a un venefico nichilismo che sta portando alla morte dell’umanità“.