Reggio Calabria, la presentazione del libro “I giardini del parroco” | INFO

Sabato 25 ottobre alle ore 17:30 presso lo Spazio Open, l’Associazione Culturale Anassilaos e Spazio Open presentano il romanzo di Giuseppe Battaglia “I giardini del parroco” edito da Dialoghi. A parlare con l’Autore dell’opera la Dott.ssa Rosa Calabrò e la Prof.ssa Giuseppina De Felice. Estate 1943. Tra le due sponde dello Stretto di Messina, ’Ndria Belfiore rischia la vita ogni notte contrabbandando cereali e sale sotto i cieli della guerra. Quando Giulia, una sedicenne sfollata, entra nella sua esistenza, l’amore si intreccia alla violenza, alla gelosia e ai segreti.

Tra fughe, bombardamenti e passioni proibite, tre mesi cambieranno tutto. Ma il passato non si lascia seppellire facilmente e un oggetto misterioso riapre ferite che sembravano chiuse. Nulla è davvero finito. L’Autore Giuseppe Battaglia, reggino, già dirigente industriale, titolare di uno studio di consulenza d’impresa e docente di formazione manageriale nonché attore di teatro, ha pubblicato numerosi altri testi “Con ghiri e con la serpe” (2007); Borderline (2009); “Senza scarpe

e senza terra” 2028.