Reggio Calabria, la Fortitudo 1903 ospita la giornata di formazione “Una manovra per la vita” | INFO

Domenica 12 ottobre, dalle ore 09:30 alle 12:30, la Fortitudo 1903 di Reggio Calabria ospiterà presso la propria sede di via Frangipane 13 un evento di grande valore sociale: la Giornata Nazionale SIMEUP – “Una manovra per la vita”. L’iniziativa, promossa su tutto il territorio nazionale dalla SIMEUP (Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica), ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza delle manovre salvavita pediatriche, in particolare quelle utili nei casi di soffocamento da corpo estraneo nei bambini, una delle principali cause di morte accidentale in età pediatrica.

A coordinare l’evento sarà il Primario dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria e Neonatologia degli ospedali di Locri e Polistena, Dott.ssa Maria Rosa Calafiore, medico di grande esperienza e sensibilità, che guiderà la formazione con chiarezza, competenza e rigore scientifico coadiuvata da uno staff medico di assoluto prestigio.

L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza ed anche ai ragazzi che abbiano compiuto il sedicesimo anno d’età ed offre due possibilità di partecipazione:

Corso teorico-pratico con attestato (a pagamento): rivolto a chi desidera un percorso completo di formazione. L’attestato rilasciato è valido anche come credito scolastico per gli studenti del terzo anno delle scuole superiori.

Partecipazione gratuita: per chi vuole semplicemente imparare le manovre base e aumentare la propria consapevolezza senza necessità di certificazione.

La Fortitudo 1903, da sempre attenta al legame tra sport, cultura e salute, si fa promotrice di un evento che unisce prevenzione, informazione e senso civico, con l’obiettivo di salvare vite attraverso la conoscenza.

Gli interessati potranno iscriversi o richiedere informazioni, fino al limite massimo di partecipanti stabilito dagli organizzatori, direttamente alla Fortitudo 1903 – via Frangipane, 13 di Reggio Calabria.

Un’occasione da non perdere, perché anche un solo gesto, se fatto nel momento giusto, può davvero fare la differenza.