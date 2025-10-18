Reggio Calabria, la denuncia: “degrado a Gebbione tra alberi pericolanti e rifiuti tra le strade” | INTERVISTA

E’ chiara e netta la denuncia di una cittadina di Reggio Calabria ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: “a Gebbione c’è una situazione di degrado assoluto tra rifiuti nelle strade e alberi pericolanti, con il verde pubblico non curato. Da rimarcare che qui vicino è morto l’avvocato Pellicanò a causa di un arbusto e quindi c’è una situazione di pericolo“, evidenzia la cittadina.

“Faccio un appello alle istituzioni affinchè si possano prendere cura del territorio con maggior impegno”, conclude. L’intervista completa: