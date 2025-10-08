Reggio Calabria, la comunicazione che educa e consola: “Attendiamoci” avvia i Cammini Formativi 2025-2026 | PROGRAMMA

Gli incontri si svolgono presso il Villaggio dei Giovani di Reggio Calabria, cuore delle attività formative dell’associazione

Attendiamoci ETS apre il secondo anno del triennio formativo 2024–2027, un percorso pensato per accompagnare giovani e adulti alla maturazione personale e comunitaria attraverso tre grandi assi: amare, comunicare, relazionarsi. Gli incontri si svolgono presso il Villaggio dei Giovani di Reggio Calabria, cuore delle attività formative dell’associazione. Dopo aver affrontato nel 2024 il tema dell’amore e dell’educazione affettiva con “Amare e fare”, l’associazione mette ora al centro del 2025 il tema della comunicazione, declinato nella sua dimensione più profonda e vitale: “Comunicare consolando, consolare comunicando”.

Una visione educativa in base alla quale la comunicazione diventa un atto che trasforma, che educa, che mette in comune la vita stessa. È gesto di vicinanza, di ascolto, di responsabilità. È soprattutto consolazione: perché ogni comunicazione autentica sa portare speranza, e ogni consolazione trova corpo in una parola detta bene, in un gesto, in una presenza.

Il programma

Il programma 2025/2026 accompagnerà i ragazzi in un cammino progressivo, articolato in quattro trimestri, che partirà dalla riflessione teorica per approdare all’esperienza concreta:

  • Ottobre – Dicembre | La comunicazione: scoprire che “sono ciò che comunico”, educarsi alla responsabilità della parola e al valore dei talenti personali.
  • Gennaio – Marzo | La consolazione: imparare ad ascoltare e ad “esserci”, maturando la capacità di riconoscere e donare consolazione.
  • Aprile – Giugno | Comunicare consolando: sperimentare linguaggi e gesti che generino fiducia e speranza.
  • Luglio – Settembre | Consolare comunicando: vivere i campi estivi e le esperienze residenziali come luoghi in cui il messaggio educativo diventa relazione, testimonianza e comunità. Ogni mese seguirà una scansione precisa, che alterna momenti di approfondimento, testimonianze, laboratori partecipativi e azioni concrete a servizio della comunità.

Il percorso formativo si articola in due Cammini Formativi

  • Per il gruppo 18-25 anni, gli incontri si terranno ogni venerdì alle ore 19 presso il Villaggio dei Giovani. Il percorso segue il filo conduttore è “Good words – Comunicare è consolare”: un itinerario per esplorare il valore delle parole, riconoscere il modo più efficace di comunicare, imparare a stare accanto e costruire legami capaci di portare consolazione.
  • Per il gruppo 14-18 anni, l’appuntamento è ogni sabato alle 17:15, sempre al Villaggio dei Giovani. Gli incontri si svilupperanno attorno al tema guida “Parole vive – Comunicazione e consolazione”: un tragitto fatto di incontri, testimonianze, giochi ed esperienze partecipative per approfondire il rapporto tra comunicazione e consolazione, in un linguaggio vicino alla vita dei ragazzi.

“La comunicazione è la via privilegiata attraverso cui i giovani possono imparare a riconoscere sé stessi, a farsi prossimi e a costruire un futuro fatto di relazioni autentiche” sottolineano dall’associazione. Con questo nuovo anno di Cammini Formativi, Attendiamoci ETS rinnova la sua missione: aiutare i giovani a crescere non solo in competenze, ma in esperienza di crescita personale, scoprendo che educarsi a comunicare significa anche educarsi a consolare, e che ogni parola vera può diventare un mattone per costruire comunità più umane e solidali. Per informazioni e aggiornamenti, è possibile seguire le pagine social dell’associazione: facebook.com/attendiamoci – instagram.com/attendiamoci.

