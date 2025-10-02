Reggio Calabria: la città piange la scomparsa di Paolo Tarsia, pescatore amato dalla comunità

Il presidente Malara: “un lutto che colpisce tutti noi, resterà vivo il ricordo della sua passione per il mare e la pesca”

cadavere spiaggia pellaro

L’ASD CH-69 esprime profondo dolore per la tragica scomparsa del pescatore Paolo Tarsia che ha perso la vita oggi a Pellaro. La notizia ci ha profondamente colpiti – dichiara il presidente dell’associazione, Roberto Malaraogni volta che il mare porta via uno dei suoi uomini è un lutto che riguarda lintera comunità dei pescatori. Non era soltanto un appassionato della pesca a traina, ma una persona che condivideva con tutti noi lamore per il mare, per la natura e per la pesca vissuta come passione e come tradizione.

A nome dellassociazione e di tutti i soci dellASD CH-69, ci stringiamo con affetto alla famiglia in questo momento di dolore, nella consapevolezza che il ricordo della sua dedizione e del suo entusiasmo resteranno vivi in chi lo ha conosciuto e stimato conclude Malara.

