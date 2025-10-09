Reggio Calabria, la Città Metropolitana lancia il progetto “BiodiverCity” per il monitoraggio del verde urbano

Nell’ambito del progetto finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativo all’intervento: ‘BiodiverCity – modello di laboratorio permanente per il coordinamento delle attività progettuali di sperimentazione e di ricerca’ nella componente relativa al ‘Monitoraggio del verde urbano’, portata avanti dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, il prossimo 15 ottobre, a Palazzo Alvaro a Reggio Calabria si terrà un’attività di formazione rivolta a tutti i Comuni dell’area metropolitana, relativa all’utilizzo della nuova WebApp GIS. L’attività è svolta in collaborazione con ‘Business Integration Partners, BIP spa’.

Finalità

Secondo quanto programmato dalla Città Metropolitana, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, la formazione ha finalità di: sensibilizzare e coinvolgere le amministrazioni locali nelle attività del progetto, rafforzando la partecipazione e la collaborazione tra Enti; fornire una guida operativa all’utilizzo della piattaforma digitale GIS, quale strumento innovativo a supporto della gestione e analisi delle informazioni territoriali.

Grazie a questo percorso, i partecipanti in rappresentanza di tutti i Comuni metropolitani acquisiranno: informazioni sui contenuti tecnici della piattaforma di ‘Monitoraggio del verde urbano’, che sarà successivamente concessa in uso gratuito a tutti i Comuni della Città Metropolitana; le competenze tecniche per impiegare la WebApp GIS in modo efficace; una visione più ampia delle potenzialità del GIS come strumento di supporto alle decisioni e di coordinamento inter-istituzionale. L’attività, inoltre, rappresenta un’opportunità concreta per creare una base comune di conoscenze e pratiche, favorendo uniformità e sinergia nell’approccio alla gestione del verde urbano e dei dati territoriali ed è consigliato l’utilizzo in sala di un notebook personale da parte di ciascun partecipante.

Selezionati 4 comuni

Nel progetto rivolto alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, sono stati selezionati quattro Comuni pilota per la fase di test: Cinquefrondi, Palmi, Santo Stefano in Aspromonte e Siderno. Sebbene il servizio sia destinato a tutti i Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, è stato utile avviare una sperimentazione su un campione rappresentativo, poiché questi Comuni, molto diversi tra loro per caratteristiche territoriali e urbane, offrono esempi concreti della diversità presente all’interno del territorio metropolitano.