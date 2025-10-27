Reggio Calabria, Incontriamoci Sempre propone due importanti appuntamenti prima del 2 novembre | INFO

Due importanti iniziative sociali aggregative caratterizzeranno la settimana dell’associazione Incontriamoci Sempre ODV presso la stazione FS di RC S Caterina. Domani, martedì 28 ottobre, alle ore 18:00, parte il corso laboratorio degli strumenti musicali della nostra tradizione: organetto, tamburello e lira calabrese, a cura del Maestro Fortunato Stillittano. Giovedì 30, dalle ore 19:00 no stop, il classico appuntamento settimanale con la direttrice Agata Scopelliti che, questa settimana, come da calendario, farà un viaggio sulle danze del Sonu a Ballu con la tarantella del S. Agata ed Aspromontana.

Per il 2 novembre uno stop delle attività è doveroso per riflettere e commemorare i defunti, poi la ripresa delle attività culturali con la novità del caminetto dei Poeti che partirà venerdì 7 novembre alle ore 17:30 , con l’accoglienza del tè per i poeti, l’idea di questo caminetto è del trio Festa, Cambera e Strati. La rassegna Calabria D’autore riparte con il botto domenica 9 novembre a S. Caterina con “Aspettando S. Martino”, con la degustazione del Novello di Casa Criserà e il racconto e la storia Cinematografica e Musicale del ‘Molleggiato’ Adriano Celentano, con tanti ospiti e protagonisti: Francesco Miroddi, Marco Mauro, Luciano Pensabene ed Aurelio Mandica.