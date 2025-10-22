Reggio Calabria, incidente sulla tangenziale: scontro auto-moto e traffico in tilt | FOTO E VIDEO

Un incidente stradale si è verificato poco fa sulla tangenziale di Reggio Calabria, in direzione sud, all’altezza dello svincolo delle Bretelle. Il sinistro ha coinvolto un’auto e una moto, con conseguenze significative per la viabilità. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Stradale per gestire la situazione e coordinare le operazioni di soccorso.

L’incidente ha causato gravi disagi al traffico, con lunghe code e rallentamenti. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi del caso per chiarire la dinamica dell’incidente e per evitare ulteriori disagi.

A corredo dell’articolo il video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.