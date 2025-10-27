Reggio Calabria, incidente sul Viale Messina: anziano automobilista finisce sulla pista ciclabile

Momenti di apprensione questa mattina sul Viale Messina a Reggio Calabria, dove un uomo anziano è rimasto coinvolto in un incidente stradale dopo essere finito con la propria auto sul delimitatore della nuova pista ciclabile. Secondo le prime ricostruzioni, l’automobilista avrebbe perso il controllo del veicolo proprio in prossimità della curva in cui è stato installato il separatore che divide la carreggiata dalla pista riservata alle biciclette.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’episodio ha destato forti preoccupazioni tra i residenti e gli automobilisti che percorrono quotidianamente quel tratto di strada. Diverse segnalazioni sono giunte alla redazione di StrettoWeb e molti cittadini lamentano la scarsa visibilità del delimitatore, considerato un ostacolo pericoloso. Gli automobilisti chiedono a chi di competenza di intervenire al più presto, rivedendo la conformazione del tracciato ciclabile, per prevenire nuovi episodi simili.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi e regolato la circolazione, temporaneamente rallentata.