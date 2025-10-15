Reggio Calabria, incidente sul raccordo autostradale: due veicoli coinvolti | VIDEO

Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa sul raccordo autostradale di Reggio Calabria in direzione sud e precisamente all’altezza dello svincolo di Cardinale Portanova. Due veicoli sono rimasti coinvolti nel sinistro, che ha causato disagi al traffico nella zona. Sul posto, come si evince dal video girato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Stradale per gestire la situazione e garantire la sicurezza. Al momento, non si registrano feriti. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ripristinare la normale circolazione e accertare le cause dell’incidente.