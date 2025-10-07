Reggio Calabria, incendio in via Trabocchetto III: fiamme alte e fumo tra le abitazioni | FOTO

Incendio in via Trabocchetto III: fumo denso e fiamme alte minacciano le abitazioni, Vigili del Fuoco sul posto

Un vasto incendio è divampato pochi minuti fa nella zona collinare di Reggio Calabria, precisamente in via Trabocchetto III, nei pressi della Caserma Duca d’Aosta. Le fiamme, particolarmente alte, stanno provocando una densa coltre di fumo che ha invaso le abitazioni circostanti, costringendo i residenti a chiudere porte e finestre per proteggersi dai fumi.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, che stanno lavorando per contenere l’incendio e limitare i danni alle strutture vicine. Le cause del rogo al momento sono ancora sconosciute e sono in corso i primi accertamenti da parte delle autorità competenti.

