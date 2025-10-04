Reggio Calabria, in via Sbarre Superiori cresce una palma tra le erbacce: “da quanto tempo non puliscono?”

Totale incuria in via Sbarre Superiori a Reggio Calabria, dove una palma è letteralmente cresciuta tra le erbacce che ormai invadono marciapiedi e aiuole. I residenti della zona segnalano da tempo la mancanza di interventi di pulizia e manutenzione del verde, lamentando che le piante spontanee hanno raggiunto dimensioni tali da ricoprire persino la palma stessa.

“È incredibile – raccontano alcuni cittadini – da quanto tempo non si vede un intervento dell’amministrazione. Le erbacce hanno preso il sopravvento, rendendo difficile anche il passaggio dei pedoni.”

La situazione è diventata il simbolo del degrado urbano che interessa diverse aree periferiche della città, dove l’assenza di cura del verde pubblico e la scarsa frequenza della pulizia stradale generano disagio e senso di abbandono. I residenti chiedono un intervento urgente di pulizia e manutenzione, affinché via Sbarre Superiori torni a essere una strada libera da erbacce e piante cresciute ormai fuori controllo.