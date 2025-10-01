Reggio Calabria, in pieno centro apre una nuova enoteca che stupisce tutti con una novità assoluta e interessante | FOTO

Reggio Calabria si è da poco arricchita di un nuovo indirizzo dedicato agli amanti del vino e della cultura enogastronomica: una vera enoteca, nel senso più autentico e raffinato del termine. Non un locale per aperitivi veloci o pizzette mordi e fuggi, ma un luogo pensato per chi desidera fermarsi, degustare e scoprire, in un momento di assoluto relax. Stiamo parlando di “Uva”, la nuova enoteca pensata e ideata da Fortunato Aricò, già proprietario del locale “Officina del Gusto”, in centro città. Il nuovo spazio, nato a maggio, sorge proprio di fronte al suo storico locale, il motivo per cui l’imprenditore è già abbastanza conosciuto nel territorio.

Dal vino ai taglieri fino ai distillati: la proposta enogastronomica

Da “Uva”, il vino non è un semplice accompagnamento, ma il protagonista. La carta spazia dai grandi nomi della tradizione italiana – Barolo, Brunello di Montalcino, bollicine pregiate – fino a una selezione accurata di etichette meno conosciute, scelte con passione e competenza per sorprendere anche i palati più esperti. Ogni calice è un racconto, un viaggio che porta il cliente tra colline, vigneti e cantine.

Ad accompagnare i vini, una proposta gastronomica all’altezza: taglieri con formaggi e salumi ricercati, prodotti scelti per la loro qualità e unicità, capaci di esaltare gli aromi e i sapori del bicchiere. Non mancano focacce fragranti e curate, perfette per completare l’esperienza di degustazione senza mai banalizzarla.

L’enoteca però non si ferma al vino. La bottigliera ospita anche una selezione di distillati e liquori d’autore, con particolare attenzione ai gin rari e particolari, espressione della creatività dei piccoli produttori e delle nuove tendenze nel mondo della mixology di qualità.

La grande novità: i talk sul vino, “vi spiego di che si tratta”

A ribadire i concetti finora espressi è direttamente il proprietario, Fortunato Aricò, in un’intervista ai microfoni di StrettoWeb: “è nata questa idea di avere una Enoteca pura – ci racconta – nel senso che già dalle 19 è possibile venire a gustare un calice di vino, rosso o bianco, o delle bollicine, con salumi e formaggi. Da questo punto di vista facciamo un po’ il giro d’Italia, cercando di offrire un po’ tutto del panorama enogastronomico del nostro paese. L’obiettivo è stare in tranquillità, degustando il vino che più si preferisce. Oltre a questo, si può scegliere anche un percorso con distillati, pure per il dopo cena, con un cioccolato particolare e tutto ciò che ruota intorno al distillato”.

La grande novità, però, va oltre l’assaggio o la degustazione. Il progetto “Uva”, infatti, si arricchirà di serate speciali dedicate ai produttori, occasioni uniche per incontrare chi sta dietro alle etichette, ascoltare le loro storie e degustare vini e distillati in un dialogo diretto e appassionato. Nello specifico, come precisa lo stesso proprietario, si tratta di vero e propri “talk sul vino, dove apriamo un confronto fra neofiti e gente esperta, in cui ognuno di noi può esprimere sensazioni sul video che ha bevuto. I talk inizieranno da ottobre”.

Qui di seguito, l’intervista completa al proprietario. Nella fotogallery in alto, invece, alcune immagini dell’enoteca, che si trova in Via Placido Geraci 34, in centro a Reggio Calabria.