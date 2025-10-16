Reggio Calabria, in commissione focus sulla raccolta dei rifiuti. Il dirigente ammette: “manca efficienza e la Tari potrebbe aumentare”

Si è conclusa da poco, la commissione controllo e garanzia del comune di Reggio Calabria, presieduta dal consigliere comunale Massimo Ripepi, sulla questione relativa alla gestione dei rifiuti. E’ stato un focus chiaro e netto in cui si è ammesso, senza mezzi termini, come avevamo scritto in un apposito articolo di qualche giorno fa, che il servizio di raccolta è peggiorato e che la città soffre di un degrado assoluto. Nel corso dell’importante riunione è stato audito il dirigente Richichi, mentre era assente l’assessore Filippo Burrone e, al solito, tutti i consiglieri di maggioranza.

“Il gestore non sta lavorando con l’efficienza che ci aspettavamo”

Il dirigente Richichi, nel corso della sua audizione, ha puntualizzato: “il gestore della raccolta dei rifiuti non sta lavorando con l’efficienza che ci aspettavamo e per questo stiamo portando avanti le procedure relative a delle penali che vanno da 30 a 40 mila euro al mese. Aumento Tari? Ci potrebbe essere. Se sforiamo alcuni parametri imposti da Arena, la tassa potrebbe aumentare, ma, al momento, è solo un’ipotesi”. “Stiamo valutando una nuova perimetrazione delle aree e ci dovrebbe essere, da qui a poco, una nuova ordinanza del sindaco Falcomatà”, evidenzia Richichi. “Recupero dei rifiuti abbandonati? Potremmo pensare di affidare questo servizio ad un altro gestore per non mettere in difficoltà la ditta, ma ancora nulla è deciso”, sottolinea Richichi.

“Servizio peggiorato, la città è sporca”

Il presidente Massimo Ripepi non le manda a dire: “il servizio è peggiorato, la città è sporca, ci sono cumuli di rifiuti in varie zone, soprattutto a Reggio Sud. La verità è che non è entrato a regime il piano stabilito con il gestore ed adesso paghiamo le conseguenze”, rimarca il leader di Alternativa Popolare.

“Mancano i controlli dell’amministrazione”

Demetrio Marino, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, colui che ha richiesto la convocazione della commissione odierna, spiega: “il gestore fa la sua attività senza nessun controllo da parte dell’amministrazione comunale e questi sono i risultati con una città sporca”.