Reggio Calabria, in che condizioni è il campo Coni? La pesante denuncia: “incuria e degrado nel cantiere, lavorano poco” | VIDEO

I lavori all’interno del campo Coni di Reggio Calabria non sembrerebbero procedere nel modo corretto, sulla falsariga di tante incompiute in città, ormai marchio di fabbrica dell’attuale Amministrazione Comunale. A denunciare l’incuria e il degrado nel cantiere, ai microfoni di StrettoWeb, è il Consigliere Comunale Antonino Caridi. “Stamattina ho chiamato la stampa per denunciare un problema presente da tempo. Stanno facendo il massetto per il muro di recinzione, ma ho provato a far notare che il tubo di adduzione – vecchio, collegato all’allaccio comunale – andrebbe messo sopra la pavimentazione, mentre loro lo stanno facendo ‘annegare’ nel cemento. E’ assurdo! Se il tubo si romperà, sarà difficile ripararlo” le parole del Consigliere proprio fuori dal cantiere.

“Non so chi sia il direttore dei lavori, sono riuscito a parlare solo con l’architetto Cutrupi. Vorrei esporre le criticità nell’incuria di questo cantiere, per una ditta che si vede lavorare per pochi giorni alla settimana. Hanno tolto gli alberi, hanno rotto la pavimentazione, ma il lavoro sembra abbandonato. Anziché litigare tra di loro, per nomine e competenze, chiedo all’Amministrazione di impegnarsi“ ha aggiunto Caridi. A corredo dell’articolo, le immagini del cantiere. Di seguito, invece, l’intervista completa.