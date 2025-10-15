Reggio Calabria, il tecnico radiologo del GOM Giuseppe Scappatura tra i semifinalisti del concorso internazionale “The Best of Radiology 2025”

Il tecnico sanitario di radiologia medica presso la UOC di Radiologia del GOM di Reggio Calabria, Giuseppe Scappatura, è stato candidato tra i semifinalisti del concorso internazionale “The Best of Radiology 2025”, promosso dal portale statunitense AuntMinnie.com, punto di riferimento mondiale per la comunità radiologica. Il suo articolo scientifico, dal titolo “Nociception During Iodinated Contrast Medium Infusion in Computed Tomography: Neurophysiological Mechanisms and Clinical Implications”, pubblicato sul Journal of Advanced Health Care, è stato candidato nella categoria Scientific Paper of the Year.

Lo studio approfondisce i meccanismi della nocicezione attivati durante l’infusione di mezzo di contrasto iodato in tomografia computerizzata (TC), analizzando i processi neurofisiologici che ne regolano la percezione e la risposta individuale. L’obiettivo è distinguere le normali reazioni fisiologiche da quelle potenzialmente avverse, contribuendo a migliorare la sicurezza e il comfort del paziente.

Il lavoro di Scappatura figura accanto a pubblicazioni di prestigiose riviste internazionali come Radiology, JAMA, Lancet Digital Health, Nature Cardiovascular Research e Journal of Nuclear Medicine, a testimonianza del riconoscimento ottenuto nel panorama mondiale della ricerca radiologica.

Un risultato di grande rilievo, molto raro per un professionista tecnico di radiologia italiano, che conferma come la ricerca e la sensibilità clinica possano nascere anche da chi ogni giorno vive la diagnostica per immagini a diretto contatto con i pazienti.