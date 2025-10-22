Reggio Calabria, il Premio “Biesse – Eccellenze del territorio” al Comandante della Guardia di Finanza Agostino Tortora

“Ad Agostino Tortora. Umanità, solidarietà, impegno e dedizione nel contrasto alla criminalità hanno contraddistinto tutto il suo lavoro nel corso di questi anni, lasciando una traccia indelebile nel nostro Territorio con il suo operato volto sempre alla difesa e alla tutela dei valori di legalità e giustizia”. Con questa motivazione, martedì 21 ottobre, presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, il Comandante Provinciale Agostino Tortora è stato insignito del prestigioso riconoscimento nazionale che ogni anno l’associazione Biesse conferisce a personalità che si sono distinte in ambito professionale, ma anche per la loro umanità che fa sempre la differenza.

“È stato un onore – afferma la Presidente Nazionale e Fondatrice dell’Associazione Biesse Bruna Siviglia – consegnare personalmente il Premio Nazionale Biesse Eccellenze del Territorio 2025 al Comandante Agostino Tortora”.