Reggio Calabria, il Prc al fianco del sindaco di Polistena: “bersaglio continuo di beceri attacchi personali”

“Il Partito della Rifondazione Comunista è schierato dalla parte del Sindaco Michele Tripodi, che recentemente è bersaglio continuo di beceri ed inqualificabili attacchi personali. Le ultime elezioni regionali hanno dimostrato il valore di un compagno come Michele Tripodi, coerente nel suo impegno comunista, antifascista e progressista”, è quanto scrivono in una nota il segretario regionale del Prc, Domenico Serrao, ed il segretario provinciale del Prc, Antonino Massara. “Con la sua recente adesione al Partito della Rifondazione Comunista, Michele Tripodi ha suggellato la propria appartenenza ideale ed un impegno mai venuto meno a favore dei più deboli, al servizio della sua comunità e del territorio, a difesa della sanità pubblica e del diritto alla salute”, rimarcano.

“L’impegno antimafia del Sindaco Michele Tripodi è risaputo”

“Purtroppo ci sono forze oscure e palesi, talmente limitate che non accettano la diversità politica e culturale di Michele Tripodi e lo attaccano sul niente fomentando continuamente un clima di odio e delegittimazione entro il quale, a lungo andare, finiscono per inserirsi vere e proprie intimidazioni di tipo mafioso. L’impegno antimafia del Sindaco Michele Tripodi è risaputo. In prima linea nella lotta alla ndrangheta ha sempre costituito una barriera insormontabile nei confronti delle organizzazioni criminali che ultimamente nella comunità di Polistena hanno ricominciato a lanciare avvertimenti che, di rimbalzo, sono indirizzati al Sindaco e gli Amministratori. Respingiamo la campagna di odio personale, orchestrata e scatenata contro il Sindaco Tripodi, che vede coinvolte forze politiche trasversali pericolosamente alleate non solo nell’intento di abbattere il nemico politico ma di esporre la sua persona e la sua famiglia al pericolo di aggressioni che ricordano tempi bui“, evidenziano.

“Pertanto, esprimiamo la nostra più totale e sincera solidarietà al Sindaco Michele Tripodi ed a tutta l’Amministrazione Comunale, protagonisti di una lunga stagione di cambiamento ancora in atto che fa distinguere Polistena dagli altri comuni del territorio. Esortiamo tutti i compagni di Polistena a proseguire nel loro lavoro con passione e solita costanza, riponendo fiducia nelle forze dell’ordine affinché possano fare piena luce sui recenti accadimenti e soprattutto auspicando che le autorità preposte possano tutelare il Sindaco, il politico capace, onesto e perbene al cui fianco il partito della Rifondazione Comunista rimane presente e schierato”, concludono.