Reggio Calabria, il Pd cittadino guarda al futuro: “subito al lavoro per un nuovo progetto di centrosinistra”

Si è svolta ieri pomeriggio, nella sede di via Filippini, l’assemblea cittadina del Partito Democratico di Reggio Calabria, convocata dal segretario Valeria Bonforte per un confronto aperto sull’analisi del voto regionale e sulle prospettive politiche della città. Alla riunione hanno preso parte gli amministratori comunali, assessori e consiglieri, il capogruppo del Pd a Palazzo San Giorgio e il segretario metropolitano Giuseppe Panetta. Nella sua relazione introduttiva, Bonforte ha illustrato l’andamento del voto, sottolineando che “il Partito Democratico, con oltre il 15% dei consensi, si conferma la forza centrale del centrosinistra a Reggio Calabria, mantenendo un radicamento solido e una presenza organizzata in tutti i quartieri della città. L’aumento dell’affluenza rispetto alle precedenti elezioni è stato interpretato come un segnale positivo di partecipazione, che il Pd intende valorizzare proseguendo nel lavoro di ascolto e di presenza nei territori”.

“Il Pd tiene”

“Il risultato del Pd dimostra che, anche in un quadro difficile, la nostra comunità politica tiene e continua a rappresentare un punto di riferimento per chi crede in una visione progressista della città – ha evidenziato Bonforte -. Ora serve un passo in avanti collettivo, per rilanciare la nostra azione, aprirci al confronto e costruire insieme un nuovo progetto per Reggio”.

Elezioni comunali

Durante il dibattito è stata condivisa la necessità di avviare fin da subito un percorso unitario in vista delle prossime elezioni comunali, fondato su ascolto, partecipazione e coesione del centrosinistra. È stata inoltre proposta la costituzione di gruppi di lavoro tematici con amministratori e consiglieri comunali per elaborare un bilancio dell’attività amministrativa a guida Pd e definire le linee programmatiche per il futuro.

Tra le iniziative approvate, la convocazione di una Conferenza programmatica cittadina per illustrare i risultati raggiunti dall’amministrazione e i progetti in corso, insieme a un piano di rafforzamento territoriale dei circoli e delle delegazioni e circoscrizioni, per rendere il partito ancora più vicino ai cittadini.“Reggio ha bisogno di una politica che ascolti e proponga, che sappia unire e dare prospettiva – ha concluso Bonforte –. Il Pd è pronto a fare la sua parte, con spirito di squadra e apertura, per costruire un progetto largo e progressista al servizio della città”.