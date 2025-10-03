Reggio Calabria, il Museo Archeologico ospita “Art bonus. Progetti, strumenti e soluzioni per il dialogo tra cultura e impresa”

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ha ospitato, presso la Terrazza del Museo, l’iniziativa “Art Bonus. Progetti, strumenti e soluzioni per il dialogo tra cultura e impresa”, realizzata in collaborazione con la Camera degli Avvocati Tributaristi della Provincia di Reggio Calabria. L’incontro ha rappresentato un momento di approfondimento e confronto sulle opportunità offerte dall’Art Bonus, la misura fiscale che incentiva nuove forme di mecenatismo a beneficio del patrimonio culturale e delle comunità locali.

L’evento, moderato dall’Avv. Antonino Quattrone, è stato aperto dai saluti istituzionali del Direttore del Museo, Fabrizio Sudano, e ha visto la partecipazione di esperti del settore: l’Avv. Maria Antonietta Caracciolo, l’Avv. Gianluigi Porcelli e la Dott.ssa Lucia Steri, Responsabile Promozione Art Bonus di Ales S.p.A.

La riflessione è stata occasione per sottolineare come il Museo possa farsi promotore di un dialogo virtuoso tra realtà diverse – istituzioni, professionisti e imprese – contribuendo alla crescita culturale ed economica del territorio. Attraverso l’Art Bonus, infatti, diventa possibile consolidare un rapporto di responsabilità condivisa e favorire la partecipazione attiva della società civile alla valorizzazione del patrimonio.

“L’Art bonus è un ottimo strumento che consente ad imprese e cittadini di investire in cultura con un importante vantaggio fiscale, con risultati molto positivi in tutto il Paese. É però importante calare questa esperienza sui singoli territori, perché si tratta di una misura fiscale nata per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo di ogni specifico territorio. Quindi l’incontro al MArRC rappresenta una “chiamata alle arti” soprattutto per imprese e cittadini calabresi, con l’obiettivo di assicurare tutti insieme un futuro all’inestimabile patrimonio artistico e culturale della Calabria”. Ha dichiarato Lucia Steri, Ales, Responsabile Promozione Art Bonus.

“L’Art Bonus – ha dichiarato Fabrizio Sudano, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria – rappresenta uno strumento fondamentale per avvicinare il mondo della cultura a quello dell’impresa, favorendo una collaborazione virtuosa che restituisce valore all’intera comunità. Il Museo si conferma un luogo vivo di confronto e crescita, dove il patrimonio culturale diventa motore di sviluppo e occasione di responsabilità condivisa”.

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria continua così a riaffermare il proprio ruolo non solo come custode di un patrimonio unico al mondo, ma anche come piattaforma di dialogo aperto e costruttivo, capace di mettere in relazione mondi diversi con l’obiettivo comune di tutelare e valorizzare la cultura.