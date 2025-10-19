Reggio Calabria, il Gruppo Folklorico “Città di Lazzaro” protagonista della puntata del programma “Bella Ma”

Calabrisella, Rino Gaetano e le riprese sul Lungomare Falcomatà, hanno fatto da sfondo alla puntata di Bella Ma, talent show di Rai2 andato in onda nel pomeriggio del 17 ottobre. Ospite presente in studio, il Gruppo Folklorico “Città di Lazzaro” del comune reggino di Motta San Giovanni, esibitosi sulle note dell’inno di tutti i calabresi e abilmente interpretato da Manuela Villa. La coppia, composta rispettivamente da Giuseppe Crea e Claudia sua figlia, ha fedelmente rispettato il format ideato e condotto da Pierluigi Diaco. Il programma è famoso perché riunisce, mettendo a confronto, la Generazione Z e i Boomer tramite sfide che includono domande di cultura generale, abilità sui social network, giochi di parole e dibattiti su temi di attualità.

“Colmi di emozione”

“Siamo colmi di emozione e orgoglio per aver avuto la possibilità di portare sul piccolo schermo, ancora una volta, il nostro lavoro di ricerca e divulgazione sulle tradizioni folkloriche attraverso l’arte del costume, del ballo e del canto. Il folklore è letteralmente “la cultura del popolo”, la saggezza sedimentata nei tempi, di uomini e donne che hanno scritto la storia della nostra terra. Custodire e tramandare il passato non è anacronistico visti i tempi digitali e virtuali a cui la società ci sta educando. È un’attività necessaria per valorizzare un patrimonio culturale ricco di storia, identità e umanità, offrendo al pubblico l’occasione di riscoprire le proprie radici e di trasmetterle con fierezza alle nuove generazioni”, commenta il Presidente Giuseppe Malara.

“Come vicepresidente e componente più anziano, desidero sottolineare quanto sia stato significativo portare in televisione la nostra lingua, il nostro dialetto calabrese ed esprimere la massima felicità per questa esperienza la quale, va ad aggiungersi, alle tante collezionate in cinquant’anni di attività”, aggiunge il Vicepresidente Antonio Ambrogio.

La soddisfazione di Verduci

Ha rivolto un messaggio di congratulazioni, anche il primo cittadino, Giovanni Verduci “grazie al vostro impegno e alla vostra autenticità, il nome del Comune di Motta san Giovanni è risuonato con forza e dignità, diventando simbolo di appartenenza e di amore per le tradizioni. L’esibizione del Gruppo Folklorico Città di Lazzaro non è stata solo un momento di spettacolo, ma un atto di cultura e identità, capace di unire giovani e anziani e di ricordarci quanto sia prezioso conservare e valorizzare la nostra lingua e il nostro passato.”

Il grazie del Gruppo va in particolare all’UNPLI Calabria il cui presidente Filippo Capellupo ha promosso questa iniziativa coinvolgendo le Pro Loco reggine, in prima fila le Pro Loco Motta San Giovanni e Montebellum, con le presidenti rispettivamente Tiziana Cozzupoli e Romina Palamara, da sempre in prima linea nella promozione del territorio.“La Calabria è una terra straordinaria, accogliente, ricca e del profondo sud, ma non per questo seconda a nessun’altra regione d’Italia.” Nelle parole pronunciate dall’ex presidente della Camera Luciano Violante, è racchiuso tutto il significato andato in onda: non una Calabria, ma mille Calabrie.