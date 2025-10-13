Reggio Calabria, il Fashion Day raddoppia: grande successo per la tappa autunnale fra moda ed eleganza | FOTO

Si è svolta sabato 11 ottobre, dalle 19:30, nella gremita sala auditorium dell’Hotel Torrione, la 2ª tappa del Concorso “Miss e Mister Fashion Day 2025 / 2026“. Dopo anni di successi estivi del “FASHION DAY Dello Stretto” diretto da Antonio Sapone e Giovanni Barcella, si è scelto di istituire una seconda tappa di selezione di future Miss e Mister con decine di “debuttanti”, conclusa con un successo andato ben oltre ogni più rosea aspettativa.

Al timone dell’evento il duo Antonio Sapone-Giovanni Barcella: il primo in coppia con la modella Olga nelle vesti di valletta; il secondo a capo di una giuria d’onore di tutto rispetto con i parrucchieri Antonella Morabito e il marito Pasquale Cutrupi; la make up artist Elisa Trunfio; l’avv. Gabriella Porpiglia; la titolare del negozio la Perla Blu, la stilista Federica; i titolari del negozio ENIMA Amin; il dirigente del Bocale Calcio Filippo Cogliandro; la Miss Fashion Day in carica Sara Ferraro.

A coordinare la passerella l’abile modello della Fashion Day Davide Zumbo con l’aiuto di Eva Zubencu. Ben 4 sono state le finaliste Miss su oltre 30 ragazze partecipanti e 2 i finalisti Mister.

Al Piano Samuele La Face, il DJ Mimmo Mix, la collaborazione tecnica del film maker Maurizio Albanese.

Un successo di emozioni, MODA STILE ed ELEGANZA di tante ragazze emozionate e desiderose di mettersi in gioco. La sala, seppur capiente, non è riuscita a contenere il pubblico accorso in coda sulle scale sino in strada.

Numerosissime le collaborazioni per le Miss finaliste e tanti i premi da parte degli sponsor. Gli organizzatori Antonio e Giovanni felici dell ennesimo successo promettono una tappa Natalizia in grande stile, tutt’altro che scontata…