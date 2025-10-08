Reggio Calabria, il corso dei Pagliacci Clandestini fra clownerie e solidarietà | INFO

Anche quest’anno, i Pagliacci Clandestini invitano chi ama mettersi in gioco ad entrare a far parte della loro coloratissima realtà: a partire dal 1 di novembre, infatti, la sede del Dopolavoro Ferroviario di via Caprera 2 in Reggio Calabria ospiterà un corso di formazione di base, per chiunque voglia affacciarsi al mondo della clownerie e dell’arte di strada. I partecipanti avranno l’occasione di apprendere le basi di questa disciplina, coadiuvati da clown d’esperienza.

Durante il corso, ci sarà l’occasione di esplorare il mondo dei Pagliacci Clandestini e delle arti che accompagnano le loro azioni performative, ad esempio la giocoleria. Ma non solo! Per chi è interessato all’aspetto più sociale e volontaristico della figura clownesca, ci sarà la possibilità, al termine della formazione di svolgere un tirocinio in ospedale, nel reparto pediatrico del GOM (Grande Ospedale Metropolitano Bianchi – Melacrino – Morelli).

Al termine del tirocinio si potrà scegliere se diventare a tutti gli effetti un volontario di clown terapia. Il corso, che si svolgerà nei weekend, è aperto a tutti dai 16 anni in su e sono previsti degli sconti per chi si iscrive in coppia e per chi possiede già la tessera socio del Dopolavoro Ferroviario.

Per avere maggiori informazioni sugli orari e i costi del corso di formazione, e per qualunque altra curiosità, contattaci alla mail direttivopagliacciclandestini@gmail.com oppure scrivi su WhatsApp al numero 3471621927. Il naso rosso ti aspetta!