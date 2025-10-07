Reggio Calabria: il Circo Orfei porta sorrisi al GOM con uno spettacolo per i piccoli pazienti

La magia del Circo M. Orfei arriva al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Questa mattina, infatti, acrobati, giocolieri, ballerine e clown hanno affollato le corsie del reparto di Pediatria con un’esibizione spettacolare e divertente, accompagnata dalla musica dell’orchestra dal vivo, che ha portato gioia e allegria ai piccoli degenti ricoverati ed alle loro famiglie.

La Direzione e tutto il personale medico ed infermieristico della U.O.C. hanno accolto con grande entusiasmo l’iniziativa. In particolare il Commissario Straordinario, dott.ssa Tiziana Frittelli, ha assistito allo spettacolo circense ed ha ringraziato gli organizzatori per questo “gesto che ha saputo incantare tutti i bimbi presenti”.

“Siamo molto felici di promuovere queste iniziative che si svolgono al di fuori del classico tendone e che ci consentono di portare un sorriso anche in contesti un po’ più difficili – ha affermato Stefano Rossi, membro dello staff del Circo M. Orfei – per regalare ai pazienti un momento diverso dalla routine quotidiana del reparto”.

Per saperne di più sulle attività del G.O.M., visita il sito www.gomrc.it . Consulta la Carta dei servizi e visita la pagina Facebook del G.O.M. (GOM Reggio Calabria).