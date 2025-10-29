Reggio Calabria, il 31 ottobre la presentazione del libro “Grammatica Emozionale. Viaggio dentro le parole”

L’Associazione AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani) – distretto di Reggio Calabria, in collaborazione con BIESSE – Associazione culturale Bene Sociale, presenta il libro “Grammatica Emozionale. Viaggio dentro le parole“, scritto dal Dott. Dino Petralia, già Capo DAP. Ad aprire l’incontro saranno la dott.ssa Bruna Siviglia, Presidente nazionale e fondatrice BIESSE e l’Avv. Anna Bellantoni, presidente AMI del distretto di Reggio Calabria.

Dialogherà con l’autore il dott. Giuseppe Lombardo, Magistrato Antimafia presso la Procura di Reggio Calabria. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Cristina Cortese.