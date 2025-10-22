Reggio Calabria, il 30 ottobre la presentazione dell’ASD Reggina UIC

Giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 11:00, presso la Sede Amministrativa dell’ATAM sita in Largo Botteghelle a Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell”Associazione Sportiva Dilettantistica ASD “REGGINA UIC”. Nell’occasione sarà illustrata l’attività programmatica dell’Associazione Sportiva dilettantistica “REGGINA UIC” (Associazione Sportiva delle persone non vedenti), per l’anno 2025-2026.

Detta Associazione sportiva, è stata fondata dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) di Reggio Calabria, al fine di promuovere, diffondere e propagandare l’attività sportiva fra le persone non vedenti ed ipovedenti. Opera in città da ben 37 anni come ulteriore strumento di integrazione delle persone cieche, ed è affiliata dal 1995, alla FISPIC/CIP (Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi).

Durante il suo percorso sportivo, l’Associazione ha conquistato diversi titoli fra i quali citiamo quelli di: Campioni d’Italia, Coppa Italia e Super Coppa Italia nelle discipline del Torball e Goalball; pratica anche la disciplina dello showdown con un buon numero di atleti.