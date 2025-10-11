Reggio Calabria, il 26 ottobre il laboratorio di idee di Onda Orange “La città dei beni comuni”

Domenica 26 ottobre a partire dalle 10:00 si terrà in piazza Orange l’iniziativa “La città dei beni comuni”. Il “laboratorio” di idee promosso da Onda Orange è rivolto a tutti i cittadini reggini. L’idea alla base dell’evento è quella che la città di oggi non è più soltanto lo spazio fisico fatto di strade, piazze e edifici, ma diventa sempre più un vero laboratorio in cui chi ci vive sperimenta nuove forme di convivenza e responsabilità condivisa. Si procederà, con l’aiuto dei partecipanti, alla realizzazione di focus sui singoli quartieri della città di Reggio dando voce ai singoli cittadini mantenendo un approccio costruttivo finalizzato a trovare soluzioni partecipate.
L’ambizione è quella di diventare un laboratorio di condivisione di idee, sogni e proposte dei cittadini per costruire la visione di una città più sostenibile, accessibile, verde e vivace dal punto di vista economico e sociale, includendo il punto di vista di tutti: adulti, bambini e persone con fragilità.
I tavoli tematici che animeranno il confronto saranno cinque:
- La città dei diritti. Un modello che mette al centro la tutela e l’espansione dei diritti umani in ambiente urbano.
- La città accessibile. Il panel affronta il tema della vivibilità urbana partendo dal concetto di città senza auto come occasione per creare spazi più sicuri, sociali e attrattivi.
- La città del verde. Il focus sarà sul verde urbano e periurbano immaginando come possano diventare un’infrastruttura fondamentale per il benessere e la resilienza della città.
- La città della mobilità sostenibile. Qui si affronteranno le strategie per una mobilità urbana più sostenibile, tra biciclette, pedonalità, mezzi pubblici e intermodalità.
- La città circolare. Un modello capace di unire sostenibilità ambientale e sviluppo economico.
Anche i più piccoli avranno modo di esprimersi e confrontarsi sulla loro città del domani con un laboratorio dedicato.
Per maggiori info segui il link.
