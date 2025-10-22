Reggio Calabria, il 24 e 25 ottobre il convegno SIAPAV-FADOI | INFO

Reggio Calabria, ospiterà giorno 24 e 25 Ottobre 2025 un evento scientifico congiunto SIAPAV – FADOI che vedrà la Calabria unita intorno a temi che si interfacciano ogni giorno con la salute pubblica. L’evento si svolgerà presso l’E’ Hotel di Reggio Calabria ed inizierà giorno 24 alle ore 14. Un evento di grande portata basato sullo scambio di esperienze ed informazioni al fine di promuovere nuove sinergie e piani di azioni che verranno condivise anche con professionisti provenienti da altre regioni.

Un momento di confronto tra angiologi, chirurghi vascolari, internisti ospedalieri, infettivologi, cardiologi, reumatologi, diabetologi, fisiatri, psicologi, microbiologi, e molte altre figure specialistiche, uniti dall’obiettivo di definire strategie diagnostico-terapeutiche moderne e condivise.

Dopo il saluto delle autorità e l’introduzione dei lavori da parte del prof. Vincenzo Malacrinò – giornalista, si darà il via all’importante evento che ha visto una attenta organizzazione curata nei dettagli dai responsabili scientifici nonché presidenti del convegno dott.ri Francesco Lione e Giuseppe Luppino.

Presidenti onorari del convegno sono il dott. Romeo Martini presidente nazionale SIAPAV e Francesco Dentali presidente nazionale FADOI.

Trattandosi di un convegno che parla di vita è prevista la presenza di Mons. Gianni Polimeni che benedirà l’iniziativa.

L’evento si svolgerà il venerdi pomeriggio ed il sabato mattina. Venerdì sono previste quattro sessioni: patologie cardio-nefro-metaboliche, dislipidemia, cardiovascolare e miscellanea con argomenti di grande attualità. Sabato mattina, invece, sono previste tre sessioni: la malattia venosa cronica, le patologie di confine e l’ulcera vascolare.

Il livello scientifico dell’evento sarà impreziosito da quattro Letture Magistrali tenute da specialisti di spicco: il Dott. Romeo Martini sul “Paziente Vasculopatico complesso”; il Dott. Francesco Dentali sulla “Stratificazione del rischio cardiovascolare e terapie di associazione nell’ipercolesterolemia e nell’ipertensione”; il Dott. Vincenzo Oriana sulla “Terapia antitrombotica, terapia eparinica con pentasaccaride sintetico e DOAC: differenze e similitudini”. Il Dott. Sandro Michelini sul “Linfedema”, patologia cronica, progressiva e degenerativa spesso sottovalutata da pazienti e medici, che sarà oggetto di un’importante analisi.

Il convegno, inoltre, sarà incentrato sul confronto tra specialisti di diverse aree critiche per la patologia vascolare e vedrà la presenza di nomi illustri come il Dott. Fratto, Primario di Cardiochirurgia presso il GOM di Reggio Calabria, Dott. Pietro Volpe, Primario di Chirurgia Vascolare, il Dott. Mauro Campello, Primario di Neurochirurgia, il prof. Franco Arturi, dell’Università di Catanzaro, il prof. Saverio Francesco Retta, ricercatore presso l’Università di Torino e la presenza del dott. Maurizio Caminiti, reumatologo e della dott.ssa Giusi Pagano, reumatologa.

Il dibattito multidisciplinare coinvolgerà i più importanti nomi dei medici internisti calabresi, tra cui il Dott. Gerardo Mancuso, recentemente insignito del prestigioso riconoscimento della Medaglia d’Oro nell’ambito della SIMI (Società Italiana dei Medici Internisti).

Il Convegno ha già registrato il pienone in termini di prenotazioni ed una straordinaria presenza dei medici del Grande Ospedale Metropolitano, in particolare del Reparto di Medicina Interna diretto dal primario Francesco Condemi, sempre sensibile alle tematiche di confronto e di crescita.

Il convegno che rilascia che rilascia ECM è aperto anche a psicologi, biologi nutrizionisti, fiosioterapisti e infermieri.

Nel dettaglio ecco la sintesi delle diverse sessioni:

Nella prima sessione CARDIO-NEFRO-METABOLICA il dott. A. Amodeo parlerà del “ruolo della Metformina nella terapia del diabete di tipo II nell’era della terapia innovativa?” seguirà il “Rischio cardiovascolare e diabete mellito: le linee guida” a cura del dott. N. Aricò. Successivamente il dott. R. Costa parlerà della “Terapia dello scompenso cardiaco alla luce delle recenti evidenze scientifiche”.

Altro tema sarà “GLP1-RA ed antagonisti duali GLP-1R/GIPR per la gestione del rischio aterosclerotico nei pazienti diabetici” relazionato dal Prof. F. Arturi. Per chiudere la prima sessione “Iperuricemia cronica e rischio cardiovascolare”- F. Nasso. I lavori saranno moderati dai dott.ri: D. Cannizzaro, G. Parlongo, M. Sculli. La discussione, invece dai dott.ri: C. Ferraro, V. Panuccio, C. Romano, P.F. Tripodi.

La seconda sessione si incentrerà sul tema della “DISLIPIDEMIA. Moderatori saranno i dott.ri: L. Anastasio, E. Greco, M. Pensabene.

Il dott. G. Mancuso parlerà dell’Ipercolesterolemia, ateromasia e rischio cardiovascolare: la terapia di associazione statina – ezetemibe. Successivamente il dott. F. Mangiola tratterà il tema “Efficacia degli anticorpi PCSK9 nella prevenzione cardiovascolare”. Dopo il dott. L. Anastasio parlerà del “CAD E PAD.”

La discussione sarà condotta dai dott.ri: C. D’Amico, P. Genovese, G. Zerbi

Nella terza sessione si discuterà di CARDIOVASCOLARE. Moderatori i dott.ri: Condemi, P. Fratto, P. Volpе.

Seguirà il tema “II Rischio Cardiovascolare nella Donna” – D. Addesi. Successivamente “Arteriopatia Obliterante come Marker di Rischio Cardio Vascolare” – F. Lione.

Dopo “AOCP: come rallentare la sua progressione?” – S. Filippo. A seguire “Rivascolarizzazione degli Arti Inferiori”- A. Alberti. Successivamente “Indicazioni Chirurgiche al Trattamento della Patologia Carotidea”- G. Roscitano. A Seguire “Salvataggio d’arto nel Paziente Diabetico con Ischemia Critica Arti Inferiori”- F. Benedetto” per concludere: “Piede Diabetico acuto: Focus sul corretto trattamento chirurgico” – V. Molinari. La discussione sarà condotta dai dott.ri: V. Alberti, R. Gioffrè, P. Miraglia.

A conclusione della prima giornata altri temi importanti moderati dai dott.ri: C. Battaglia, S. Macheda, V. Nociti.

Il dott. M. Campello parlerà di “Emorragia da MAV M”. seguirà il tema “Sarcopenia e carenza marziale nello scompenso cardiaco” – L. Tramontano. Successivamente “Ossigenoterapia e Ventilazione non invasiva nel paziente con Insufficienza respiratoria acuta”- M. Rizzo

La discussione sarà condotta dai dott.ri: F. Barreca, S.F. Retta, M. Tescione.

Sabato 25 si apriranno i lavori con un tema molto importante: “STRATIFICAZIONE DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE E TERAPIE DI ASSOCIAZIONE NELL’IPERCOLESTEROLEMIA E NELL’IPERTENSIONE” – F. Dentali. Presenta il dott. E. Stellitano.

La quarta sessione tratterà il seguente tema: “LA MALATTIA VENOSA CRONICA”- Moderatori i dott.ri: L. Bagnato, V. Carabetta, D. Suraci.

All’interno della tematica relazioni importanti: “Ruolo della diagnostica vascolare nella gestione della patologia venosa”- G. Vaccaro. “Disfunzione endoteliale nella MVC: implicazioni terapeutiche”- A. Conti.

“TVS approccio diagnostico e terapeutico”- P. Perri ed ancora “TVP Terapia medica farmacologica: tra nutriceutica e chimica secondo LG” – T. Spina.

Seguirà la relazione “Trombosi Venose Viscerali”- E. Scarlata ed ancora “L’Eco-Color-Doppler delle trombosi splanchiche”- G. Vallone. Successivamente “IVC timing e scelte chirurgiche”- B. Bonfiglio Ed ancora “Le tecniche ablative”- N. Merenda. Per concludere “Scleromusse e terapia elastocompressiva”- O. Manferocе.

La discussione sarà condotta dai dott.ri: M. Greco, M. P. Mazzaferro, S. Quartuccio, G. Vollero.

La quinta sessione: TERAPIA ANTITROMBOTICA, TERAPIA EPARINICA CON PENTASSACARIDE SINTETICO E DOAC: DIFFERENZE E SIMILITUDINI – V. Oriana. Presenta il dott. F. Condemi

Seguirà il tema “PATOLOGIE DI CONFINE” Moderatori: P.L. Furgiuele, D. Galasso, C. Pintaudi.

Si parlerà di “Vasculiti” – M. Caminiti; “Inquadramento clinico diagnostico delle Vascolari” – G. Luppino Acrosindromi; “Capillaroscopia nelle patologie autoimmuni e nel follow up diagnostico”- G. Pagano.

La discussione sarà condotta dai dott.ri: Calabrese, E. Corrente, M. Massara.

La sesta sessione sarà incentrata sul tema “ULCERA VASCOLARE”– Moderatori: F. Calcopietro, F. Cristiano, L. Pilegi. Seguiranno le relazioni “Valutazione e gestione dell’ulcera vascolare”- S. Soraci; “Medicazioni avanzate”- V. Amalfi; “La qualità di vita nel paziente con ulcera vascolare: il punto di vista dello psicologo”- A. Aggazio; “Il riequilibrio neuro – posturale nella malattia flebo-linfatica”- V. Polimeni; “Il laboratorio quanto può essere utile nel trattamento delle infezioni dei tessuti molli e procedimenti diagnostici appropriati” – L. Principe.

La discussione sarà condotta dai dott.ri: G. Calandruccio, Kunkar A., D. Nucera, M. Polimeni.

A chiusura del convegno il dott. Francesco Lione presenta il Prof. Sandro Michelini che relazionerà sulla “Patologia Linfatica: Pianeta Linfedema”.