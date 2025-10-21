Reggio Calabria, il 23 ottobre la presentazione del progetto AIL “Ogni dono è un nodo” | INFO

Giovedì 23 ottobre 2025, alle ore 10:00, presso l’Aula Magna del Plesso Righi, Polo Tecnico Professionale Righi–Boccioni–Fermi Reggio Calabria si terrà la presentazione del progetto di educazione alla salute e alla cultura del volontariato nelle scuole. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma (AIL), mira a diffondere tra gli studenti i valori della solidarietà, della salute e del dono come elementi fondamentali di crescita civica e personale.

Gli interventi previsti

Saluti istituzionali: Prof.ssa Anna Maria Cama – Dirigente Scolastico Polo Tecnico Professionale Righi–Boccioni–Fermi

Introduzione: Ing. Olga Spanò – Vice Presidente AIL RC-VV Sezione "Alberto Neri"

Presentazione del progetto: Dott. Ken Curatola – consigliere AIL RC-VV Sezione "Alberto Neri" e referente di progetto "Ogni dono è un nodo"

Contributo scientifico: Dott. Massimo Martino – Direttore ad interim U.O.C. Ematologia e Direttore Centro Trapianti di Cellule Staminali

L’incontro rappresenta un importante momento di collaborazione tra scuola, sanità e associazionismo, per sensibilizzare le nuove generazioni al valore del dono e della solidarietà.