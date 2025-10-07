Venerdì 10 ottobre, alle ore 10:30, presso la sala stampa del Palacalafiore di Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione della Reggio Bic per la stagione sportiva 2025-2026.
Nel corso dell’incontro verranno annunciate importanti novità riguardanti la società, che segneranno una nuova fase nel percorso sportivo e organizzativo della Reggio Bic.
Reggio Calabria, il 10 ottobre la presentazione della Reggio Bic 2025-2026
Il 10 ottobre, alle ore 10:30, presso il PalaCalafiore di Reggio Calabria, la presentazione della Reggio Bic
Venerdì 10 ottobre, alle ore 10:30, presso la sala stampa del Palacalafiore di Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione della Reggio Bic per la stagione sportiva 2025-2026.