Reggio Calabria, i Giovani Democratici: “il Pd si conferma motore trainante per tutta la coalizione di centrosinistra”

“I risultati delle elezioni regionali vedono la netta conferma di Roberto Occhiuto e del centro-destra alla guida della Calabria. Tuttavia, il Partito Democratico si conferma motore trainante per tutta la coalizione di centro sinistra”, è quanto scrivono in una nota i Giovani Democratici di Reggio Calabria. “L’impegno messo in campo del Segretario Regionale Nicola irto, dal Segretario Metropolitano Peppe Panetta e dalla Segreteria cittadina Valeria Bonforte ha fatto sì che la squadra di candidate/i messa in campo dal partito, composta da donne e uomini di valore, portasse a prendere 30.000 voti con la conseguente elezione dei consiglieri regionali Giuseppe Ranuccio e Giuseppe Falcomatà”, evidenzia la nota.

“Il lavoro di tutte le anime del partito è stato premiato dai cittadini: l’impegno attivo di tanti ragazzi della giovanile durante la campagna elettorale rappresenta la prova che si può costruire una nuova classe dirigente a partire dalle nuove generazioni. Saremo a fianco dei neo eletti consiglieri per affrontare le nuove sfide che abbiamo davanti e guardare al domani con sempre maggiore impegno ed entusiasmo. Nei prossimi mesi i GD saranno protagonisti per il congresso nazionale, e poi per quello regionale e metropolitano dove da più di un anno si sta lavorando per ridare alla giovanile un’organizzazione solida e voce per riprendere le battaglie che ci uniscono e che sono state al centro della campagna elettorale”, conclude la nota.