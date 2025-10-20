Reggio Calabria, guida ubriaco fradicio e semina il panico in centro. DETTAGLI clamorosi!

Un uomo, con numerosi pregiudizi penali, è stato denunciato nei giorni scorsi dalla Polizia Locale di Reggio Calabria per guida in stato di ebbrezza. Una pattuglia ha infatti notato zigzagare pericolosamente per le vie del centro un vecchio ciclomotore con a bordo un uomo non molto presente a se stesso. Nell’immediatezza, e non senza difficoltà, il soggetto è stato fermato ed accompagnato al comando per accertamenti.

A seguito degli stessi è emerso che l’uomo guidava con patente revocata, senza assicurazione, senza revisione, e con un tasso alcolemico rilevato 4 volte superiore ai limiti di legge. Il soggetto dopo le formalità di rito è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza ed il ciclomotore sottoposto a sequestro. Dalle verifiche effettuate tramite la centrale operativa si è inoltre accettato che la medesima persona era stata segnalata nelle zone periferiche della città in stato di alterazione alla guida anche di altri veicoli.