Reggio Calabria, grande partecipazione per il progetto di Stefano Princi: gli obiettivi in vista delle prossime elezioni comunali

Una serata, quella di venerdì, intensa e partecipata, segnata da entusiasmo, emozione e dalla voglia di continuare a costruire insieme il futuro del territorio. È come se quella magia e quella passione che animano una campagna elettorale fossero ancora vive. Nell’Auditorium Lucianum di Reggio Calabria, gremito in ogni ordine di posto – oltre 350 persone – Stefano Princi, candidato di Fratelli d’Italia alle scorse elezioni regionali, ha espresso la propria profonda gratitudine ai cittadini per il sostegno e la fiducia ricevuti. Princi ha sottolineato l’importanza di trasformare l’energia e la partecipazione dell’ultimo mese in un impegno condiviso e duraturo.

Le dichiarazioni

“Questo risultato è di tutti — ha dichiarato — Ora è il momento di unire le forze e guardare avanti, con coraggio e spirito di squadra. Da oggi si apre una nuova fase: i 3.597 voti ricevuti a Reggio Calabria, a fronte dei 6.525 totali, rappresentano un dato eloquente. Vogliamo costruire una squadra coesa, competente e radicata, capace di invertire la tendenza e prepararsi con entusiasmo alle prossime elezioni comunali”. Nel suo intervento, Princi ha inoltre rimarcato la necessità di rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia sul territorio, avviando un percorso di ascolto e partecipazione che valorizzi le energie migliori della città e coinvolga attivamente cittadini, associazioni e realtà locali. “Solo insieme – ha concluso – possiamo costruire una proposta credibile e forte, all’altezza delle sfide che ci attendono”».

La serata è stata arricchita dagli interventi di diversi amici e sostenitori che hanno ribadito vicinanza e fiducia nei confronti di Stefano Princi. Michele Alessi, componente dell’esecutivo nazionale del S.A.P., ha sottolineato che “il risultato ottenuto da Stefano è un dato molto importante, che deve far riflettere. Oggi più che mai è necessario creare una rete politica capace di aggregare un consenso di qualità: un consenso pulito, libero, non inquinato. Lo dobbiamo ai cittadini di Reggio, per una Calabria libera e solidale”. Enzo Rogolino, ex consigliere provinciale, ha aggiunto: “Mi è tornato l’entusiasmo. Ho ritrovato in Stefano quella forza, quei valori e quell’onestà che fanno davvero la differenza”.

L’avvocato Giuseppe Serranò ha evidenziato: “L’effetto Princi è partito. Un effetto dirompente, che si sente e si vede». Filippo Lazzaro, capogruppo di FdI al Comune di Taurianova, ha rimarcato che «bisogna continuare nel lavoro iniziato e far capire alla gente che, se si mette la persona giusta al posto giusto, le cose possono davvero migliorare”.

Anche Francesco Polimeni, Andrea Crupi, Giuseppe Meduri, Nuccio D’Amico e Giuseppe Altobruno hanno voluto sottolineare come l’entusiasmo e il carisma di Princi abbiano saputo generare qualcosa di importante, evidenziando la necessità di ricreare un autentico dibattito politico, fondato sul confronto e sulla partecipazione attiva. Infine, l’avvocato Maria Carmela Sgro ha elogiato il percorso di Princi: “abbiamo sostenuto una persona che è riuscita a fare vera politica, con talento e passione. Il talento è innato: Stefano ha mantenuto vivo il suo percorso, senza mai abbandonare le persone che lo hanno sostenuto. La passione, invece, si percepisce qui, dalla vostra presenza e dai vostri applausi”.