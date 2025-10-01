Reggio Calabria, gli incontri di ottobre dell’Associazione Culturale Anassilaos

L’Associazione Culturale Anassilaos di Reggio Calabria organizza un nuovo calendario di incontri, per il mese di ottobre, per il ciclo “La percezione del tempo tra antico, moderno e contemporaneità“. Si comincia giovedì 2 ottobre 2025, presso la sala Giuffrè della Biblioteca “Pietro De Nava”, alle ore 17:00, con l’incontro “I cercatori dell’Altro Dio: viaggio nel mondo degli Gnostici da Nag Hammadi a Matrix”. Conversazione del Prof. Augusto Cosentino, PhD Università di Trieste.
- GIOVEDI’ 9 OTTOBRE 2025 BIBLIOTECA “PIETRO DE NAVA”- SALA GIUFFRÈ ORE 17,00 – “Dati archeologici a sud dell’area dello Stretto, nel territorio reggino”. Conversazione Dott.ssa Rossella Agostino, Archeologo, già Direttore del Museo Nazionale di Locri.
- GIOVEDI’ 16 OTTOBRE 2025 BIBLIOTECA “PIETRO DE NAVA”- SALA GIUFFRÈ ORE 17,00 – “ma non era di quell’epoca? I riflessi sulla percezione storica e archeologica delle mutate cronologie delle monete”. Conversazione del Prof. Benedetto Carroccio, Associato di Numismatica presso l’Università della Calabria.
- GIOVEDI’ 23 OTTOBRE 2025 BIBLIOTECA “PIETRO DE NAVA”- SALA GIUFFRÈ ORE 17,00 – Con il Patrocinio dell’ Archivio di Stato di Reggio Calabria e della Deputazione di Storia Patria della Calabria. “Il plebiscito a Reggio Calabra e Messina (21 ottobre 1860)”. Conversazione del Dott. Fabio Arichetta e del Dott. Ugo Muraca, Dottorandi di Ricerca presso il DICAM dell’Università di Messina. Interviene il Prof. Giuseppe Caridi, Presidente della Deputazione di Storia Patria della Calabria e la Dott.ssa Angela Puleio, Direttrice Archivio di Stato.
- GIOVEDI’ 30 OTTOBRE 2025 BIBLIOTECA “PIETRO DE NAVA”- SALA GIUFFRÈ ORE 17,00 – “Mito e mitologia. Riflessioni dal pensiero di Furio Jesi”. Conversazione del Prof. Salvatore Spina intervistato dal Prof. Amos Martino”
- Saluti Dott.ssa Daniela Neri, Responsabile della Biblioteca “Pietro De Nava” – Dott.Stefano Iorfida, Presidente Associazione Culturale Anassilaos
Si svolgerà presso il Museo Archeologico Nazionale:
- MERCOLEDI’ 22 OTTOBRE 2025 SALA MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE ORE 17,30 – Con il Patrocinio dell’Associazione italiana di Cultura Classica (AICC) Sezione Ibico Reggio Calabria. “L’idea della forma nella scultura di Michele Guerrisi”. Conversazione della Prof.ssa Roberta Filardi, studiosa di Arte contemporanea e Docente di storia dell’arte presso il Liceo T. Campanella-Mattia Preti Frangipane di Reggio Calabria. Saluti Dott. Fabrizio Sudano, Direttore Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; Dott. Stefano Iorfida, Presidente Associazione Culturale Anassilaos.
Coordinano: Dott. Fabio Arichetta, Responsabile Centro Studi Anassilaos “Rosario Romeo”, Prof. Amos Martino, Responsabile Centro Studi Anassilaos “Glauco di Reggio”, Dott. Domenico Colella, Responsabile del ciclo di incontri Anassilaos “La percezione dell’Antico”, Simone Calabrò, Presidente Anassilaos Giovani.