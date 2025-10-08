Reggio Calabria: “Giuseppe Bullace sta migliorando dopo la sparatoria, domani sarà operato”

“Sono riuscito a comunicare con Giuseppe Bullace, vittima di un vile attentato ieri a Reggio Calabria. Sta meglio, domani lo operano”. Lo rende noto Klaus Davi. “E’ stato colpito alla schiena, un solo colpo, centrato anche il fegato, zona laterale destra parte bassa . Ma è lucidissimo e vigile. Non sa in quanti fossero. Ma dal mio punto di vista e’ chiaro che lo volessero uccidere. Ad accompagnarlo al Gom è stato il cognato. Dopo l’attentato Bullace non ha perso l ‘equilibrio è rimasto in piedi lucido e ha avvertito i familiari. La sua casa dista 150 metri dal luogo dell’attentato dove si trovava la sua auto. Ha subito dal 1994 ad oggi ben 8 attentati, e ieri il tentato omicidio”.