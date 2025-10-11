Reggio Calabria, Giannetta sulla sanità: “tra poco usciremo dal commissariamento ma dobbiamo essere più incisivi” | INTERVISTA

Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il consigliere regionale Domenico Giannetta, eletto con 10.452 voti, parla del risultato alle elezioni regionali nella lista di Forza Italia nella circoscrizione di Reggio Calabria: “è il frutto di un lavoro incessante, certosino, fatto tra la gente, nei territori, tutti i giorni”, rimarca l’ex sindaco di Oppido Mamertina.

“Il governo regionale con il presidente Occhiuto ha lavorato bene ma ci sono ancora tante altre cose da fare. La sanità? Siamo pronti ad uscire dal commissariamento, tonare alla normalità ma dobbiamo essere più incisivi”, conclude Giannetta.