Reggio Calabria, furto e aggressione: marocchino arrestato dopo resistenza alla polizia

La Polizia di Stato ha arrestato un soggetto di nazionalità marocchina per i reati di furto, resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale. Lo scorso 2 ottobre, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro è intervenuto nell’area commerciale situata in prossimità dello svincolo autostradale, a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa riguardante un furto perpetrato all’interno di un negozio di articoli sportivi.

Dopo aver preso contatti con il titolare dell’attività commerciale e raccolto elementi utili all’individuazione del presunto autore, i poliziotti hanno rintracciato l’uomo poco distante dal luogo del fatto, ancora in possesso della refurtiva. Il soggetto, sin dalle prime fasi dell’intervento, ha mostrato un atteggiamento ostile e non collaborativo, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e ponendo in essere comportamenti finalizzati a ostacolare l’attività di controllo. ​​​​​

Successivamente, durante le operazioni di accompagnamento presso gli uffici del Commissariato, l’uomo ha anche aggredito gli operatori, dapprima colpendo con calci uno di essi, poi procurando una ferita alla mano del secondo agente mediante un morso.

Alla luce della condotta tenuta e dei numerosi precedenti penali a suo carico, il soggetto è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa della convalida e della celebrazione del rito direttissimo.