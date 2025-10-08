Reggio Calabria, Forza Italia primo partito in tutta l’Area dello Stretto. Vizzari: “risultato straordinario”

“Il risultato ottenuto da Forza Italia in tutta l’Area dello Stretto è motivo di profondo orgoglio e soddisfazione. Siamo il primo partito in tutti i Comuni – Bagnara, Scilla, San Roberto, Campo Calabro, Villa San Giovanni, Fiumara, Sant’Alessio, Santo Stefano, Laganadi, Motta, Cardeto, Calanna – e anche nella città di Reggio Calabria. È un risultato straordinario, che premia il lavoro di squadra, l’impegno costante dei nostri dirigenti e militanti, e la fiducia che i cittadini hanno voluto accordarci”. Lo dichiara Roberto Vizzari, coordinatore dell’Area dello Stretto di Forza Italia, commentando gli esiti delle ultime consultazioni.

“Forza Italia è un partito vivo e radicato”

“Questi numeri – prosegue Vizzari – dimostrano che Forza Italia è un partito vivo, radicato, capace di interpretare le esigenze del territorio e di offrire risposte concrete. Abbiamo costruito un modello di presenza politica basato sull’ascolto, sulla competenza e sulla serietà. Il nostro successo è il frutto di un percorso condiviso, che parte dalle comunità locali e guarda con fiducia al futuro”.

“Un ringraziamento particolare va al coordinatore regionale Francesco Cannizzaro, il cui instancabile lavoro, la visione politica e la capacità di unire hanno permesso a Forza Italia di crescere in tutto il territorio calabrese. La sua guida rappresenta un punto di riferimento solido e determinante per il nostro movimento“, evidenzia Vizzari.

Parole di stima anche per il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a cui va “un sincero augurio di buon lavoro e la rinnovata fiducia per la prosecuzione del suo mandato. La sua azione amministrativa, concreta ed efficace, continua a dare lustro alla Calabria e a rafforzare la credibilità delle istituzioni regionali”.

“Ringrazio tutti quelli che hanno creduto in noi”

“Ringrazio di cuore – conclude Vizzari – tutti coloro che hanno creduto in noi: amministratori, giovani, simpatizzanti e cittadini. Continueremo a lavorare con ancora più determinazione per rappresentare e valorizzare le istanze dell’Area dello Stretto all’interno di Forza Italia e nelle istituzioni”.