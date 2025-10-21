Reggio Calabria, folle lite su un autobus: cittadino marocchino ferito, aggressore in fuga | DETTAGLI

Momenti di paura si sono vissuti ieri intorno all’ora di pranzo a Reggio Calabria, a bordo di un autobus di linea che percorreva il tratto tra Santa Caterina e Pentimele. Secondo le prime ricostruzioni, all’interno del mezzo sarebbe scoppiata una violenta lite tra un cittadino italiano e un cittadino marocchino, per motivi ancora in corso di accertamento.

La discussione sarebbe rapidamente degenerata: l’italiano avrebbe aggredito il cittadino straniero, colpendolo e ferendolo alla tempia. Immediatamente a bordo si è scatenato il panico, con i passeggeri che hanno iniziato a gridare e a chiedere all’autista di fermare la corsa.

Il conducente, resosi conto della gravità della situazione, ha arrestato il mezzo e aperto le porte per consentire ai passeggeri di scendere in sicurezza. In quel momento, l’aggressore ne ha approfittato per fuggire a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato e un’ambulanza del 118. I soccorritori hanno prestato le prime cure al cittadino marocchino, che perdeva sangue da una ferita alla tempia, prima di trasportarlo al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare l’aggressore. La tensione a bordo dell’autobus, secondo i presenti, è stata altissima: “Abbiamo avuto paura, nessuno si aspettava una cosa del genere in pieno giorno“, ha raccontato una passeggera ancora scossa per l’accaduto.