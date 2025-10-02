Reggio Calabria, Flashmob “Luci sulla Palestina” davanti all’Ospedale Riuniti | INFO

Anche a Reggio Calabria questa sera, 2 ottobre alle ore 21:00, si terrà, come in tante altre città, il flashmob “Luci sulla Palestina” dinanzi all’Ospedale Riuniti. Operatori sanitari e cittadini insieme per illuminare la notte di Gaza e ricordare insieme gli oltre 1670 sanitari crudelmente privati della loro vita nel corso dei raid israeliani. Una mobilitazione che parte dal basso per smuovere le sensibilità, una luce simbolica si leverà ad illuminare la notte del 2 ottobre con la precisa volontà di lanciare un messaggio di solidarietà al popolo palestinese, colpito da terribili orrori, ma che come tutti i popoli ha diritto alla pace e alla libertà.

Un appello al Governo e alle Istituzioni, dunque, per uno stop alle armi, per un intervento decisivo e improcrastinabile volto a fermare nell’immediato con impegni formali il genocidio del popolo palestinese.