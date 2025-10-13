Reggio Calabria, firmato il decreto per la realizzazione del nuovo Campus dell’Università Mediterranea

È stato firmato dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, insieme al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, il decreto che definisce le modalità di attuazione e i termini di realizzazione del progetto “Campus universitario del Mediterraneo” dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Il provvedimento, previsto dalla Legge di Bilancio 2025-2027, assegna all’Ateneo 4 milioni di euro – 1 milione per il 2025, 2 milioni per il 2026 e 1 milione per il 2027 – per investimenti destinati all’acquisizione e alla ristrutturazione di immobili da adibire alla realizzazione del nuovo Campus.

L’iniziativa è stata resa possibile da un emendamento alla Legge di Bilancio 2025, presentato dall’onorevole Francesco Cannizzaro, che ha consentito di destinare le risorse necessarie alla realizzazione del progetto. Il decreto, ora sottoposto al controllo preventivo della Corte dei conti, disciplina le modalità di presentazione del programma di interventi da parte dell’Ateneo e i relativi tempi di attuazione. L’Università dovrà presentare un programma di acquisizione e ristrutturazione degli immobili, corredato da un progetto di fattibilità tecnico-economica e da un cronoprogramma degli interventi. La valutazione di congruità e funzionalità sarà affidata a una Commissione nominata dal Segretario generale del MUR.

Il progetto darà vita al primo vero campus universitario di Reggio Calabria, concepito come luogo di scambio interdisciplinare e multifunzionale tra studenti, docenti, ricercatori e cittadini, con edifici accademici, spazi di studio, ricerca e socialità, impianti sportivi, biblioteche e aree verdi. Un ambiente moderno, inclusivo e sostenibile con alloggi universitari destinati a studenti meritevoli italiani e stranieri, con particolare attenzione a coloro che provengono dal bacino del Mediterraneo e da aree colpite da crisi umanitarie.

Le parole del Ministro Bernini

“Il Campus universitario del Mediterraneo – dichiara il Ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini – è un progetto che racchiude una visione: trasformare Reggio Calabria in un luogo di incontro e di conoscenza che guarda al futuro e al mondo. Un campus moderno, aperto e accogliente, dove studenti italiani e stranieri potranno condividere percorsi di formazione e di vita, con una particolare attenzione a chi proviene dal bacino del Mediterraneo e da aree segnate da crisi umanitarie. È un segnale concreto dell’impegno del Governo e del Ministero per rafforzare le università del Mezzogiorno e per costruire, attraverso l’istruzione e la ricerca, un ponte stabile di cooperazione e di pace tra i popoli”.

La soddisfazione del Rettore Zimbalatti

Con questa misura, il Ministero dell’Università e della Ricerca conferma il proprio impegno per la valorizzazione del sistema universitario del Mezzogiorno e per la proiezione internazionale dell’Ateneo reggino, rafforzando la vocazione dell’Italia come ponte culturale e formativo tra Europa e Mediterraneo. Il rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria Giuseppe Zimbalatti esprime la sua soddisfazione per il decreto che definisce le modalità di attuazione e i termini di realizzazione del progetto “Campus universitario del Mediterraneo” dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

Nell’esprimere il proprio ringraziamento al Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini e all’onorevole Francesco Cannizzaro per il fattivo impegno nell’affiancare e sostenere il processo di crescita dell’Ateneo reggino e del territorio in generale, nell’ottica di una Reggio Calabria “città universitaria, sempre più attrattiva per tutta l’area del Mediterraneo”. Il Rettore Zimbalatti conclude: “il gioco di squadra istituzionale si è dimostrato ancora una volta arma vincente per affrontare le importanti sfide che gli obiettivi di crescita e di sviluppo dell’Università Mediterranea, mettendo nelle migliori condizioni la nostra comunità accademica di traguardare gli obiettivi di eccellenza con una concreta prospettiva di raggiungerli”.

La gioia di Cannizzaro

Anche l’onorevole Francesco Cannizzaro, grande protagonista di questa vicenda, ha espresso gioia sui social: “firmato il decreto tra Ministero dell’Università e Ministero delle Finanze per la realizzazione del Campus dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Un altro, decisivo passo in avanti. Anche quest’opera visionaria da nero su bianco di un emendamento diventerà mattoni e cemento, e farà la differenza per il futuro della nostra Città”.