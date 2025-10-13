Reggio Calabria: Federika Gallo è la nuova presidente della Fidapa Morgana

Una serata di emozioni, progetti e visione femminile: FEDERIKA GALLO è la nuova presidente della Fidapa sez. Morgana di Reggio Calabria per il biennio 2025/2027, subentrando a Emira Dal Moro. La cerimonia ufficiale del passaggio di consegne della FIDAPA MORGANA si è svolta il 10/10/2025 presso il Circolo del Tennis R. Polimeni ed è avvenuta in un clima di entusiasmo e partecipazione alla presenza delle socie e di numerosi ospiti; la neo presidente ha manifestato la sua gratitudine per la prestigiosa nomina e allo stesso tempo ha sottolineato la volontà del nuovo direttivo di promuovere nuove progettualità concrete, che uniscono tradizione e innovazione, favorendo la coesione tra generazioni e la crescita personale e professionale delle socie, rafforzando lo spirito di squadra. L’intero biennio ha il motto nazionale #uniteperilcambiamento.

Il cambiamento, ha affermato la neo Presidente, parte dalla condivisione di visioni e obiettivi comuni sottolineando la necessità di lavorare in armonia, riprendendo a tal proposito un passaggio potente ed emblematico dal duetto” Mira o Norma” tratto dall’ opera lirica Norma di Vincenzo Bellini.

Il duetto tra Norma e Adalgisa è l’esplicitazione della sorellanza (uno dei valori fondanti della Fidapa) che supera le rivalità per costruire insieme una scelta giusta. In sintesi Norma è l’opera perfetta per rappresentare donne forti, unite, consapevoli e pronte a cambiare il destino con scelte condivise.

A conclusione della cerimonia, dopo aver ricordato le sfide che attendono l’associazione, ovvero empowerment economico femminile, lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza sulle donne in tutte le sue forme e non solo fisica, educazione delle nuove generazioni il valore del rispetto e la pace, è stato letto il messaggio della Presidente distrettuale, per poi presentare il Comitato di presidenza. Quest’ultimo sarà così composto: Presidente Federika Gallo, Past President Emira Dal Moro, Vicepresidente Rosaria Livoti, segretaria Irene Ielo, tesoriera Daniela Alessi, consigliere Antonella Stirparo, Renata Melissari ,Cinzia Iadicola, Sabata Petrilli, Francesca Barbaro; Collegio dei Revisori: Rosalba D’agostino, Elvira Sirio, Francesca Zaccone.