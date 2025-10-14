Reggio Calabria: Falcomatà allarga ancora lo staff della Città Metropolitana, ecco un nuovo ingresso

Con decreto sindacale numero 27 del 14 ottobre 2025, il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, allarga ancora lo staff con la nomina di Maurizio Chiarolla, con contratto a tempo parziale (50%) e determinato, con un trattamento economico previsto dal CCNL del Comparto Regioni – Autonomie Locali per il personale a tempo indeterminato, categoria C. Nel decreto si legge che “il sig. Chiarolla Maurizio quale soggetto di assoluta fiducia ed in possesso dei requisiti necessari, da reclutare secondo le modalità di cui all’art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000. Di stabilire che il sig. Chiarolla Maurizio coadiuverà, sotto la diretta responsabilità ed il coordinamento del Capo di Gabinetto, il Sindaco Metropolitano nelle proprie funzioni di indirizzo e controllo”.

Insomma, l’ennesima nomina del sindaco Falcomatà prima di lasciare Palazzo San Giorgio e Palazzo Alvaro, salvo decisione diversa della Corte d’Appello, per traslocare a Palazzo Campanella. Ma perchè proprio Chiarolla? Sembrerebbe sia un amico storico dell’ex consigliere regionale Giovanni Muraca ma avrebbe sostenuto il primo cittadino alle recenti elezioni regionali.