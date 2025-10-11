Reggio Calabria: enorme perdita idrica crea un torrente in piena sul Corso Garibaldi | FOTO E VIDEO

La città di Reggio Calabria è sempre più in degrado e abbandono sotto tutti i punti di vista e questa incuria mina la qualità della vita dei cittadini e mette a rischio la sicurezza nelle zone più centrali della città. Un esempio eclatante di tale situazione è la gigantesca perdita idrica presente in via Simone Furnari, all’angolo con il Corso Garibaldi, una delle arterie principali del centro città. La perdita è così abbondante che, per evitare che l’acqua sommerga il corso Garibaldi, sono stati collocati dei sacchi di sabbia per contenere il flusso. Questi sacchi, visibili in foto, non solo rappresentano una soluzione temporanea e indecorosa, ma pongono anche gravi rischi di sicurezza per i pedoni.

Il paradosso di questa perdita è che si trova proprio davanti al palazzo della Città Metropolitana, probabilmente l’intento era quello di creare un’attrazione turistica per la città e approfittare di una perdita idrica così importante per avere una nuova fontana vista la scarsità in città.

Questa situazione non solo è pericolosa, ma anche una vera e propria beffa per i cittadini reggini. Corso Garibaldi è una delle zone più frequentate, tanto dai residenti quanto dai turisti, e la sua condizione lascia trasparire il degrado che sta colpendo molte altre aree della città. Avere dei sacchi di sabbia come unica soluzione a un problema che potrebbe essere facilmente risolto è un segno evidente di un’amministrazione che non sa come affrontare le emergenze quotidiane che riguardano la manutenzione delle infrastrutture.

Le perdite idriche, che sono ormai un fenomeno ricorrente in diverse zone di Reggio Calabria, evidenziano la necessità urgente di interventi strutturali e di un monitoraggio costante delle reti idriche. Inoltre, l’inefficienza nel risolvere questi problemi porta a un aumento dei disagi per i cittadini, ma anche a un spreco di risorse idriche in un momento in cui la gestione oculata dell’acqua è più che mai fondamentale.

In sintesi, la situazione di via Simone Furnari è solo un esempio di una realtà più ampia che colpisce la città di Reggio Calabria. I cittadini, ormai esasperati, attendono risposte concrete, tempestive e adeguate da parte delle autorità competenti. La città merita di più di essere un luogo dove i problemi vengono ignorati fino a diventare emergenze.