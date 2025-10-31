Reggio Calabria, due incidenti sul raccordo autostradale: traffico in tilt | FOTO

Poco fa si sono verificati due incidenti sul raccordo autostradale di Reggio Calabria, probabilmente causati dalla pioggia che ha reso l’asfalto particolarmente scivoloso. Al momento non si conoscono le dinamiche dei sinistri ne quanti mezzi sono rimasti coinvolti. Sul posto l’Anas e la Polizia Stradale che ha regolato il traffico che è completamente paralizzato in entrambe le direzioni. Molti automobilisti sono fermi da diversi minuti in lunghe code.