Reggio Calabria, dottoressa aggredita a Cittanova. Il sindaco: “l’uomo è stato più volte segnalato alle autorità competenti” | INTERVISTA

Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, l’avv. Domenico Antico, sindaco di Cittanova, chiarisce la situazione in merito all’aggressione subita dalla dottoressa operante presso la Guardia Medica dell’ex Ospedale cittadino da parte di un cittadino di origine marocchina. “L’uomo si è trasferito nei paesi limitrofi sin dallo scorso mese di marzo e non è residente a Cittanova e non abitava nella struttura”, sottolinea Antico.

“Riguardo l’atteggiamento violento dello stesso, l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cittanova ha effettuato sei segnalazioni in Prefettura, evidenziando la pericolosità dell’uomo che, a più riprese, proprio per il suo comportamento violento, aveva richiesto l’azione di personale sanitario e di Forze dell’Ordine”, rimarca Antico.