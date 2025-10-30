Reggio Calabria, dott. Macheda: “le condizioni della dottoressa Mirto sono in miglioramento, ha rischiato la vita per prestare soccorso ad un ferito” | INTERVISTA

Gesto eroico per la dottoressa Angela Mirto, che qualche giorno fa, insieme alla collega Lidia Idone in macchina con lei, ha soccorso un uomo coinvolto in un grave incidente stradale, mettendo a rischio la propria vita per salvare quella altrui. Mirto, purtroppo, è stata investita ed è rimasta ferita. La dottoressa, in servizio all’Asp di Vibo Valentia è adesso ricoverata in terapia intensiva nel GOM di Reggio Calabria.

Il dott. Sebastiano Macheda, ai microfoni di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, ha evidenziato: “le condizioni della dottoressa Mirto sono in miglioramento, risponde alle sollecitazioni e respira autonomamente. Nell’arco di un paio di giorni dovrebbe stare molto meglio, siamo ottimisti e fiduciosi. Ricordiamoci che ha rischiato la vita per prestare soccorso ad una persona”.